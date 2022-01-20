رئيس لجنة المبيدات: الزراعة شددت الرقابة على حركة تداول وبيع حبوب الغلال

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن تركيب «حبة الغلة» تتكون من فوسفيد الألومنيوم، وهي تعتبر من المبيدات الحشرية التي تستخدم في الأراضي الزراعية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أن «حبة الغلة» تعتبر مادة سامة تستخدم تحت إرشاد وزارة الزراعة لحماية محصول القمح من الآفات.

واستكمل، أن وزارة الزراعة شددت الرقابة على حركة تداول وبيع حبوب الغلال وذلك منذ انتشار حالات الانتحار بهذه الحبة خاصةً في المحافظات نتيجة سهولة تداوله.

وأضاف، أن هناك بعض المزارعين يسمح لهم بالتعامل بـ«حبة الغلال» بسبب المخزون من القمح التي يتم تجميعه في بعض المحافظات، مشيرًا إلى أنه منع تداولها في محلات المبيدات منذ 4 سنوات.

https://youtu.be/tr277HXUxY8