علقت صربيا مشروعا ضخما لإنتاج الليثيوم تملكه مجموعة "ريو تينتو" بعد شهر من تصاعد المعارضة له ، مما تسبب في انتكاسة لجهود شركة التعدين العملاقة في التوسع في استخراج المعادن المستخدمة في صنع البطاريات وتقديم نموذج جديد للتحديات التي يواجهها الإمداد فيما يتعلق ببعض أهم المواد في العالم.



وقالت رئيسة الوزراء آنا برنابيتش للصحفيين اليوم الخميس إن البلاد أوقفت مشروع "جادار" الذي تعمل عليه شركة ريو تماما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأصبح المشروع قضية مثيرة للجدل والمخاوف قبل الانتخابات العامة في صربيا بثلاثة أشهر، بعد موجة كبيرة من المعارضة بسبب مخاوف بيئية أدت لإصابة المدن بالشلل في كانون الأول/ ديسمبر.



واستمر ضغط المواطنين على برنابيتش والرئيس ألكسندر فوتشيتش في الازدياد حتى بعدما عرضت الحكومة إجراء استفتاء بشأن المنجم.