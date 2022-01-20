نجحت مستشفى عين شمس العام بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، في إجراء أول عملية جراحية لطفل حديثي الولادة، لإنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من انسداد بالمرئ، وتم إجراء العملية واستئصال الناصور وإعادة توصيل المرئ.

وقال وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة الدكتور كريم سلام إن المديرية تعمل على تقديم جميع الخدمات الصحية في مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل الدكتورة ناهد سمير مدير العلاجي بالمديرية، والدكتور عربي محمد مدير ادارة المستشفيات.

من ناحيته قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل علي رفع كفاءتها و تطويرها، وذلك للعمل علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.