طيران الإمارات تستأنف رحلات بوينج 777 للولايات المتحدة

أعلنت شركة طيران الإمارات استئناف رحلات طائراتها من طراز بوينج 777 إلى الولايات المتحدة بعدما أوقفت استخدامها لهذا الطراز إثر الخلاف حول طرح خدمات الاتصال من الجيل الخامس (5G) هناك.



وألغت شركات الطيران الدولية التي تعتمد بشكل كبير على طائرات "بوينج 777" ذات الجسم العريض وطائرات بوينج الأخرى، الرحلات السابقة أو تحولت إلى طائرات مختلفة، الأربعاء، بعد تحذيرات من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية وشركة "بوينج" في شيكاغو بشأن التداخل المحتمل بين هوائيات الجيل الخامس الجديدة وأنظمة هذه الطائرات.



وكانت طيران الإمارات التي يقع مقرها في دبي، وهي شركة طيران مهمة بين الشرق والغرب ولا تستخدم سوى طائرات "بوينج 777" وطائرات "إيرباص إيه 380" ذات الطابقين، من بين أكثر شركات الطيران تأثرا بقرار إدارة الطيران الفيدرالية وشركة "بوينج"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وقالت طيران الإمارات إن رحلات طائراتها من طراز "بوينج 777" إلى شيكاغو ودالاس فورت وورث وميامي ونيويورك وأورلاندو وسياتل، ستستأنف يوم الجمعة.



وسوف تعود الرحلات إلى كل من بوسطن وهيوستن وسان فرانسيسكو، التي استخدمت عليها الناقلة طائرات إيرباص "A380" بشكل مؤقت، إلى العمل بطائرات "بوينج 777" يوم السبت.



وفي i`h السياق اعتذر رئيس شرطة طيران الإمارات، تيم كلاركK في بيان لعملاء شركة الطيران عن التعطل.



وقال كلارك إن "السلامة ستكون دائما على رأس أولوياتنا، ولن نراهن أبدا على هذه الجبهة، نرحب بآخر التطورات التي تمكننا من استئناف روابط النقل الأساسية إلى الولايات المتحدة لخدمة المسافرين وشركات الشحن".



وأضاف: "لكننا ندرك جيدا أيضا أن هذا إرجاء مؤقت، وأن الحل طويل الأمد سيكون مطلوبا".



وكانت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية منحت الموافقة يوم الأربعاء على هبوط المزيد من أنواع الطائرات في ظروف رؤية منخفضة بالقرب من إشارات الجيل الخامس، بما في ذلك طائرات "بوينج 777".