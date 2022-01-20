تراجع إجمالي إنتاج شركة سانتوس الأسترالية للنفط خلال الربع الأخير

أعلنت شركة سانتوس ليمتد الأسترالية للنفط اليوم الخميس تراجع إجمالي إنتاجها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 9ر22 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 4ر25 مليون برميل نفط مكافئ خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما تراجع إجمالي مبيعات سانتوس خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 26 مليون برميل مقابل 1ر31 مليون برميل خلال العام السابق.

في الوقت نفسه زادت إيرادات مبيعات سانتوس خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 53ر1 مليار دولار مقابل 922 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس إضافة أصول شركة أويل سيرش التي اشترتها سانتوس إليها اعتبارا من 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي وتحسن أسعار كافة المنتجات النفطية.

كانت سانتوس قد أعلنت يوم 10 كانون الأول/ديسمبر دخول صفقة الاندماج مع أويل سيرش حيز التنفيذ، بعد موافقة مساهمي أويل سيرش والمحكمة الوطنية في بابوا غينيا الجديدة عليها.