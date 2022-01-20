مستشار رئيس فلسطين عن اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى: سلوك إجرامي من احتلال إرهابي

أدان الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، قيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أنّ ما حدث عبارة عن سلوك إجرامي من احتلال إرهابي يهدف إلى إحداث حرب دينية داخل منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن المستقبل مظلم لأن تل أبيب تريد تحويل المنطقة إلى لهب، عبر أدوات رخيصة تريد أن تعبث بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك حل سلمي بسبب هذه الانتهاكات والاستفزازات، وطالب العالم العربي، بضرورة مساندة القضية الفلسطينية.

وتابع الهباش: "سنحرر فلسطين يوما ما من أيدي إسرائيل لأننا أصحاب الأرض، وسنقاوم حتى آخر نفس لتحرير الأقصى وفلسطين".