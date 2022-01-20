البحيرة: إزالة 60 حالة تعد منذ انطلاق الموجة 19 لإنهاء التعديات على أملاك الدولة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انطلاق الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



وأشار إلى أهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.



وشدد على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.



وأكد على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.



ووضح المحافظ أن مدن ومراكز المحافظة شهدت أمس أولى أيام تنفيذ الموجة 19 عدداً من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 60 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بالمحافظة باجمالي مساحة بلغت 54832 مترا منها تنفيذ عدد 16 قرار إزالة تعديات على التل الأثري بكوم فرين بالدلنجات بمساحة 39350 مترا عبارة عن مساحات مزروعة ملك الآثار.



وإزالة 6 حالات تعدى علي حرم الري بمساحة 7320 مترا ببدر.



ولفت إلى إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 3450 مترا بنطاق قرية الأمراء، وإزالة 17 حالة تعد على أملاك هندسة رى كوم حماده بنطاق قريتي (مليحة وشابور) بإجمالي مساحة 2442 مترا.



وتنفيذ عدد 7 حالات إزالة بمساحة 1400 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى، وإزالة حالة تعد في المهد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 600 متر بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون عبارة عن سور من الطوب البلوك.



كما جرى إزالة 3 حالات تعد بالمهد بمساحة 270 مترا برشيد.