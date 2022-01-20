 ستولتنبرج يشدد على وحدة الناتو حيال أي تحرك روسي ضد أوكرانيا - بوابة الشروق
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ستولتنبرج يشدد على وحدة الناتو حيال أي تحرك روسي ضد أوكرانيا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 9:41 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 9:41 م

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج على وحدة التحالف الدفاعي في مواجهة عدوان روسي محتمل ضد أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: " لطالما أوضح جميع الحلفاء داخل الناتو أننا سنرد إذا شنت روسيا أعمالا عدوانية ضد أوكرانيا مرة أخرى".

وقال نحن مستعدون لفرض عقوبات، وبالطبع ندرس أيضا زيادة نشر قوات الناتو في الجزء الشرقي للتحالف. وفي الوقت نفسه، ندعو روسيا إلى الجلوس ومحاولة التوصل لحل سياسي عبر مجموعة من الاجتماعات".

وقال الأمين العام إن "الولايات المتحدة نقلت رسالة واضحة للغاية مع جميع الحلفاء الآخرين داخل الناتو، بأننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال استخدام القوة المسلحة ضد أوكرانيا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تقود الجهود للتنسيق مع جميع الحلفاء في الناتو، فيما يتعلق باستجابتنا للأعمال العدوانية من روسيا ضد أوكرانيا".

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