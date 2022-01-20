فرنسا: إصابات كورونا تتجاوز 430 ألفا لليوم الثاني على التوالي

سجلت فرنسا اليوم الأربعاء أكثر من 430 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما دفع الحكومة إلى تمديد أمر إلزامي بالعمل من المنزل في إطار جهود الحد من انتشار الوباء في البلاد.

وبحسب بيانات مكتب الصحة العامة في فرنسا، سجلت البلاد اليوم 436 ألفا و167 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 464 ألفا و769 أمس الثلاثاء. كما ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد بواقع 231 اليوم، ليصل الإجمالي إلى 127 ألفا و869، منذ تفشي كورونا في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم.

كانت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن أخطرت ممثلي النقابات العمالية، أن الحكومة تعتزم تمديد العمل من المنزل لمدة أسبوعين إضافيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب" عنها اليوم. ويقضي القرار الإلزامي بالعمل من المنزل لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، على الأقل.

وبحسب بلومبرج، تقترب فرنسا من فرض شرط تلقي التطعيم ضد كورونا للسماح بدخول أي مكان عام، واستبعاد من لم يتلقوا التطعيم من نطاق واسع من الأنشطة، تتراوح من ارتياد المطاعم إلى الذهاب إلى المسارح، وركوب القطارات والطائرات.