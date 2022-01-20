التحالف العربي: تنفيذ 12 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» تنفيذ 12 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار التحالف إلى أن الاستهدافات دمرت 4 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 60 عنصراً إرهابياً، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، قد أعلن في يوم سابق من اليوم، عن استهداف مستودعات لتخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية في محافظة الحديدة غرب اليمن.



وقال التحالف إن «الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر صباح اليوم الخميس.



وأضاف التحالف: «ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي»، قائلًا إن «المملكة العربية السعودية تؤكد أن غياب الإجراءات الدولية الحازمة تجاه ميليشيا الحوثي الإرهابية أعطاها مساحة أكبر للإضرار بالشعب اليمني وزعزعة أمن واستقرار المنطقة».