بيرو: التسرب النفطي قرب العاصمة يعد كارثة بيئية

وصفت وزارة الخارجية في بيرو التسرب النفطي الهائل، الذي وقع بالقرب من العاصمة (ليما) بأنه "كارثة بيئية"، مشيرة إلى أنه تسبب في إلحاق أضرار بالحياة الحيوانية والنباتية في نحو 18 ألف كيلومتر مربع حول بعض الجزر ومناطق الصيد.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن مسئولين في بيرو ألقوا باللائمة في هذا التسرب النفطي على ثوران بركاني وقع تحت البحر في جزر تونجا يوم السبت الماضي، مشيرين إلى أنه نجم عندما اصطدمت الأمواج الناتجة عن ثوران بركان تونجا بناقلة نفط مما تسبب في تسرب أكثر من 6 آلاف برميل من النفط.

وكانت السلطات في تونجا، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، قد أعلنت أمس الأربعاء حالة الطوارئ في أعقاب موجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت بعد ثوران بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباي" الهائل يوم السبت الماضي، والذي أدى لخروج عمود من الرماد في السماء وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا.. وكان الانفجار مدويا حتى أنه يمكن سماعه في نيوزيلندا، التي تبعد 2383 كيلومترا من تونجا.