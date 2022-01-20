إعلام محلي: نجاة كبير مستشاري وزارة العدل السودانية من محاولة اغتيال

أفاد تقرير سودني، اليوم الخميس، بتعرض كبير مستشاري وزارة العدل لمحاولة اغتيال بإطلاق أعيرة نارية صوبه.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية الصادرة صباح اليوم، أن كبير مستشاري وزارة العدل، هيثم يوسف، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، حينما قام مجهولون مسلحون باطلاق أعيرة نارية صوبه.

ووفق الصحيفة، جاء ذلك بينما كان يتفقد هيثم يوسف سيارته التى تم تهشيم زجاجها قبل دقائق فى محاولة لإخراجه من المنزل، وفشل المسلحون فى إصابة المستشار.

وكان مستشارون بوزارة العدل السودانية أعلنوا العصيان المدني الشامل وطالبوا برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد وتسليم السلطة للمدنيين، وشدد المستشارون على "ضرورة وقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين والكشف عن مرتكبي الانتهاكات".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر أول أمس الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات الاثنين الدامي.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد للجنة 72 ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات.

وكانت الشرطة السودانية أعلنت سقوط 7 قتلى وإصابة 50 شرطيا و22 مواطنا فى مظاهرات خرجت يوم الاثنين الماضي ضمن جدول زمنى للاحتجاجات وضعته لجان معارضة للمطالبة بحكم مدنى.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.