مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في البدرشين

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لقى طفل مصرعه متأثرا بإصابته، بعدما صدمته سيارة مسرعة بطريق سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق سقارة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.