وفدان سويسري ودنماركي يزوران مقر الخارجية للإعداد لمؤتمر تغير المُناخ COP27

زار وفد سويسري برئاسة سفير سويسرا للمُناخ والبيئة فرانز زافير بيريز، مقر وزارة الخارجية، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP-27، والتي تستضيفها وتترأسها مصر، وحرص مختلف الشركاء الدوليين على التنسيق والتشاور مع مصر حول شتى موضوعات تغير المُناخ.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الوفد عقَد لقاءات مع المسئولين بإدارة المُناخ والبيئة والتنمية المستدامة بحضور مسئولي وزارة البيئة.

وأشارت إلى أنه تم أيضا في وقت سابق، استقبال وفد دنماركي برئاسة السفير توماس أنكر كريستينسين، المبعوث الدانماركي لتغير المُناخ، والذي أجرى كذلك مشاورات مع مسئولي وزارتيّ الخارجية والبيئة المعنيين بملف المُناخ، تناولت تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوفدين السويسري والدنماركي حرصا عقب انتهاء المشاورات على الالتقاء بوزير الخارجية سامح شكري، حيث قدما التهنئة إليه على توليه مهام رئاسة الدورة المقبلة للمؤتمر، مؤكدين تطلعهما إلى التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة القادمة على نحو يضمن نجاح المؤتمر وخروجه بنتائج إيجابية تصب في صالح الجهود الدولية في مجال تغير المُناخ.

ومن جانبه، أكد الوزير سامح شكري، الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر، معربا عن التطلع إلى أن تمثل هذه الدورة خطوة هامة على صعيد تحويل تعهدات الدول حول المُناخ إلى واقع ملموس على الأرض، إلى جانب ضرورة إيلاء مسألة تمويل المُناخ الموجه للدول النامية الأهمية اللازمة.