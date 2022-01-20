فيوتشر: لم نطلب من الأهلي ضم رامي ربيعة لقطع إعارة عبدالمنعم

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كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، حقيقة عودة المدافع محمد عبد المنعم للأهلي قبل انتهاء فترة إعارته.

وقال السقا في تصريحات تلفزيونية عبر "صدى البلد": "الأهلي طلب قطع إعارة اللاعب محمد عبد المنعم بشكل ودي".

وأضاف: "لا يوجد لاعب معار إلى فريقنا يتضمن عقده بند يقضي بعودته لناديه في وسط الموسم".

وأردف: "هذا الملف لدى الإدارة، انا مدير رياضي ولم يصلني شئ مثل هذا، وطالما لم يصلني شئ إذن لم ترتق الأمور للطلب الرسمي".

وواصل: "لم يحدث أن طالبنا في المفاوضات الودية من الأهلي بعودة محمد عبد المنعم مقابل رامي ربيعة".

واختتم: "تعاقدنا مع لاعبين من 13 ناديًا، وما وصل له الفريق خلال الأربع أشهر الماضية يعد إنجازًا كبيرًا، وسوف نحسم صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي خلال الأيام القليلة القادمة".