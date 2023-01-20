 الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو - بوابة الشروق
الجمعة 20 يناير 2023 8:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟


النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 7:13 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 7:13 م
ذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في بروكسل أن التكتل يعتزم إرسال مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو (541 مليون دولار) كي تصد الهجمات الروسية.

كما سيتم اتخاذ قرار بشأن 45 مليون يورو أخرى لتدريب الجنود الأوكرانيين في مهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للتدريب. ومن المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على ذلك في اجتماع يوم الاثنين المقبل في بروكسل.

وأرسل التكتل ست حزم من المساعدات العسكرية من قبل لتمويل الأسلحة والمعدات لصالح أوكرانيا بقيمة إجمالية تصل إلى 1ر3 مليار يورو.

وتأتي التمويلات من صندوق جديد بالاتحاد الأوروبي لتعويض الدول الأعضاء عما دفعوه لإمداد شركاء الاتحاد الأوروبي بالأسلحة والمعدات. وتم وضع سقف للصندوق في الأساس عند خمسة مليارات يورو لكن تمت إضافة ملياري يورو في ديسمبر الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك