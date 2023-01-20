أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الهدف الرئيسي لتبطين الترع ليس أبدًا توفير المياه ولكن الهدف هو توزيع سليم للمياه وتسهيل عملية وصول المياه، وتحسين إدارة عملية المياه.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يحدث فاقد كبير في المياه، موضحًا أن ليس هناك إهدار للمياه في مصر، حيث إن هناك عجز في المياه، كما أنه تم انشاء محطات لتدوير مياه الصرف الزراعي.

وأوضح أن مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه، مشددًا على أن منظومة الري في مصر مغلقة، ولا هناك إهدار للمياه، حيث إن كل ما يتسرب من المياه تصل لأبار جوفية ويتم ضخها مرة أخرى.

وتابع: "هناك 33 ألف كيلو متر.. وتم الانتهاء من تبطين 660 كيلو متر من الترع"، مشددًا على أن تشقق خرسانة الترع وارد وعملية الإصلاح على تكلفة المقاول.