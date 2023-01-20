 متحدث الري: لا إهدار للمياه في مصر.. وتبطين الترع لا يهدف لتوفير الماء - بوابة الشروق
الجمعة 20 يناير 2023 3:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

متحدث الري: لا إهدار للمياه في مصر.. وتبطين الترع لا يهدف لتوفير الماء

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 3:00 ص

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الهدف الرئيسي لتبطين الترع ليس أبدًا توفير المياه ولكن الهدف هو توزيع سليم للمياه وتسهيل عملية وصول المياه، وتحسين إدارة عملية المياه.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يحدث فاقد كبير في المياه، موضحًا أن ليس هناك إهدار للمياه في مصر، حيث إن هناك عجز في المياه، كما أنه تم انشاء محطات لتدوير مياه الصرف الزراعي.

وأوضح أن مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه، مشددًا على أن منظومة الري في مصر مغلقة، ولا هناك إهدار للمياه، حيث إن كل ما يتسرب من المياه تصل لأبار جوفية ويتم ضخها مرة أخرى.

وتابع: "هناك 33 ألف كيلو متر.. وتم الانتهاء من تبطين 660 كيلو متر من الترع"، مشددًا على أن تشقق خرسانة الترع وارد وعملية الإصلاح على تكلفة المقاول.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك