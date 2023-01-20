كوريا الجنوبية تحتج على محاولة يابانية لإدراج منجم مرتبط بالعمل القسري ضمن قائمة اليونسكو

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، مسؤولا بالسفارة اليابانية لدى سول لتقديم احتجاج رسمي ضد تحرك طوكيو لإدراج منجم مرتبط بالعمل القسري للكوريين في زمن الحرب ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.



وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية- أنه تم استدعاء وزير الشئون الاقتصادية في السفارة اليابانية دايسوكي ناميوكا، وتقديم احتجاج رسمي ضد الخطوة اليابانية.



واحتجت كوريا الجنوبية بشدة على سعي اليابان المثير للجدل، حيث أجبر الآلاف من الكوريين على العمل الشاق في المنجم خلال الحرب العالمية الثانية.. وفي خطاب التوصية الأولى لليونسكو، استبعدت الحكومة اليابانية فعليا الفظائع التي ارتكبتها في زمن الحرب ضد الكوريين في القرن العشرين.



وقدمت الحكومة اليابانية خطاب توصية مرة أخرى إلى اليونسكو لإدراج منجم الذهب السابق في جزيرة سادو، بعد أن وصفت النسخة الأولية التي تم تسليمها في فبراير الماضي، بأنها غير مكتملة.