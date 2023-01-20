 متحدث الخارجية عن تصريحات حسن نصر الله بشأن مصر: عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة - بوابة الشروق
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متحدث الخارجية عن تصريحات حسن نصر الله بشأن مصر: عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 4:07 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 4:07 م

ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، رفض السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التعقيب على تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.

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