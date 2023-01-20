بايدن يقلل من أهمية الضجة التي أثارتها الوثائق السرية

قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، من أهمية ال٦ضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق سرية قديمة مصنفة سرية، كانت مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلاكته الخاصة، قائلا: "ليس ثمة شيء هناك".

ورداً على سؤال خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن: "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "لا أشعر بأي ندم. أنا أطبّق ما قال المحامون، إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".

وواجه بايدن أزمة إثر العثور على وثائق سرية قديمة مصنفة مخزنة بشكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، في مكتبه ومنزله الخاص وجراج سياراته، تعود إلى فترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.