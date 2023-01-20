قال خبير سياسي في روسيا، إنه لا يمكن للسلطات البولندية مقاومة رغبة الناتو في جر البلاد إلى صراع مع روسيا، لكن مثل هذه الاحتمالات قد تثير اضطرابات عامة في بولندا بعد نفاد موارد أوكرانيا.

وأوضح روديون ميروشنيك السفير السابق لجمهورية لوجانسك الشعبية -المعلنة من جانب واحد والتي انضمت مؤخرا لروسيا- في موسكو في تصريح خاص لوكالة تاس الروسية، أنه "نظرا لتوضيح الاحتمالات بأن بولندا سوف يتم التخلي عنها بعد تعفن أوكرانيا، فإن أعين الجنرالات البولنديين تنفتح".

وتابع "إنهم يدركون أن قدراتهم الحقيقية لا تتوافق مع غرورهم، كما أنهم يدركون حقيقة أنهم على وشك ليتم إرسالهم إلى المذبحة ليس مع أعضاء الناتو الآخرين ولكن بمفردهم، بينما سيتعاطف الآخرون معهم، ويقررون ما إذا كانوا سيقدمون لهم الدبابات أو مجرد تركهم يموتون".

وأضاف أنه "ومع ذلك، وبغض النظر عما يفهمونه، لم يعد بوسع بولندا العودة إلى الوراء. إن أجندة السياسة الداخلية والخارجية لبولندا عالقة في التطورات الأوكرانية وتتورط بشكل أعمق وأعمق. لكن الشيء هو أن إدراك وضعهم المؤسف قد يثير اضطرابات عامة في بولندا".

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية راجموند أندريزيكزاك قد صرح في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية يوم الخميس إن روسيا لا تزال لديها موارد ضخمة للقيام بأنشطة عسكرية،في حين أن أوكرانيا تفقد مواردها بشكل أسرع "وقد لا تنجو ببساطة من النفاد".