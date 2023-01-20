محكمة فرنسية تلغي القضية المرفوعة ضد وزيرة الصحة السابقة بسبب أسلوب تعاملها مع كوفيد

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أعلنت المحكمة العليا في فرنسا اليوم الجمعة، أن محكمة الاستئناف في باريس ألغت تحقيقا أوليا مع وزيرة الصحة الفرنسية السابقة أجنيس بوزين.

وواجهت بوزين اتهامات لاخفاقها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وزعمت بعض جمعيات الضحايا بأنها عرضت حياة الناس للخطر من خلال عدم توفير مستويات كافية من معدات الحماية الشخصية.

وسيتم الآن منح بوزين وضع شاهد مشتبه به. ويتم منح هذا الوضع في فرنسا للأشخاص المتهمين من قبل الآخرين أو الذين توجد ضدهم أدلة ظرفية(غير مباشرة)، وعندما لا يتوافر لدى المحققين أدلة كافية لفتح تحقيق.

كما تم التحقيق مع رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب وتم منحه لاحقا وضع شاهد مشتبه به أيضا.