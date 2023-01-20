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أمريكا: ليس من المتوقع تحقيق أوكرانيا لنصر سريع على روسيا

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 10:52 م
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، اليوم الجمعة، إنه يرى أن هناك فرصة ضئيلة لأن تحقق أوكرانيا انتصارا عسكريا مبكرا في الحرب التي بدأتها روسيا.

وأوضح ميلي ردا على أسئلة بعد مؤتمر بشأن أوكرانيا في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين، بغربى ألمانيا، أنه من منظور عسكري، سيكون "من الصعب جدا.. جدا بالنسبة لكييف إخراج القوات الروسية من كل شبر من أوكرانيا والأراضي التي تحتلها روسيا هذا العام".

قال "هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث، لا يعني أنه لن يحدث، لكنه سيكون صعبا جدا جدا ".

ويعتقد ميلي أن الحرب الروسية في أوكرانيا، مثل كثير من الحروب قبلها، يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات.

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