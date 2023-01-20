مسئول روسي: الجيش الأوكراني دمر جميع البنى التحتية في سدوليدار وبودجورنوي

قال ألكسندر شاتوف رئيس إدارة مدينة شاختيورسك، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية دمرت جميع مرافق البنية التحتية في سوليدار وبودجورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال المعارك مع القوات الروسية.

وأضاف شاتوف "يقول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من هذه المدن بمساعدة قواتنا إن هذه المحليات قد تم تدميرها بالكامل، ولسوء الحظ، عند الانسحاب، تقوم القوات الأوكرانية بتدمير جميع مرافق البنية التحتية والمباني السكنية، في محاولة لإحداث أكبر قدر من الخسائر والتدمير".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقا لشاتوف، لا يمكن لسلطات شاختيورسك -التي تشمل مسئوليتها مؤقتا منطقتي سوليدار وبودجورنوي- زيارة المدن في هذه المرحلة لدواعي أمنية.

وأشار إلى أن إدارة شاختيورسك كانت تعمل مع الجيش لإجلاء سكان سوليدار وبودجورنوي، وذلك عبر مدينة بيرفومايسك في جمهورية لوهانسك الشعبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، في وقت سابق، إن القوات الروسية استكملت عمليتها لتحرير سوليدار من الجيش الأوكراني في 12 يناير الجاري، فيما أعلنت الدفاع الروسية تحرير بودجورني في 11 يناير.