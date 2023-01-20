روسيا تسعى لتغييرات في طريقة حساب الضرائب على النفط

تدرس روسيا إجراء تغييرات في الطريقة، التي تحسب بها الضرائب على النفط، حيث تسعى للحد من تراجع في إيرادات الميزانية، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي وسقف السعر على صادراتها، التي فرضتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، طبقا لمصادر مطلعة.

وتبحث الحكومة الروسية إجراء تعديلات في صيغة السعر، للنفط الخام، وهي الأساس لحساب الضرائب على منتجي النفط، طبقا لثلاثة مصادر مطلعة بالأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب سرية هذه المسائل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر أحد المصادر الثلاثة أن المسؤولين يحاولون تحقيق توازن بين دراسة أسعار السوق بدقة وضمان عدم تضرر إيرادات الميزانية.

وضرائب النفط والغاز هي أكبر مصدر للدخل الحكومي.

وذكر مصدران أن أحد الخيارات، قيد الدراسة ، هو إضافة فرق قيمة للسعر الحالي بالنسبة لنفط "الأورال"، وهو مزيج التصدير الرئيسي لروسيا في شمال غرب أوروبا، وهذا الفرق في القيمة يمثل صافي تكاليف الشحن والتأمين لتحديد صيغة السعر الأساسي النهائي.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الضريبة المدفوعة.