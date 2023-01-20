وزير البترول الباكستاني: العقوبات لا تمنع إسلام آباد من شراء النفط الروسي

قال وزير البترول الباكستاني مصدق مالك، إن باكستان تستورد حاليا نحو 70 مليون برميل من النفط الخام في ظل العقوبات الغربية على إمدادات النفط الروسية.

وأضاف الوزير، خلال حوار مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "باكستان تستورد حاليا نحو 70 مليون برميل من النفط الخام وسيزداد الطلب مع نمو سكان البلاد، لذلك فإن تدفق الخام الروسي من خلال منظومتنا سيكون مفيدا للغاية".

وأشار الوزير الباكستاني، إلى أن الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى تواصل استيراد كميات كبيرة من الطاقة من روسيا، وقال: "أوروبا تستورد الطاقة من روسيا وإذا نظرنا إلى كمية الطاقة التي تأخذها أوروبا الآن من روسيا وقارناها حتى بما قد تأخذه باكستان في المستقبل فلن يكون حتى جزءا صغيرا".

وأضاف: "لم نشهد أي عقوبات أو أي شيء يحدث لتلك المعاملات نحن لا ننتهك أي شيء".

كان وزير البترول الباكستاني قد أكد - في وقت سابق - أن موسكو وافقت على تزويد باكستان بالنفط بأسعار مخفضة لتلبية الطلب المحلي والصناعي المتزايد على الطاقة في البلاد.

يشار إلى أن باكستان هي خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان وتعاني من نقص حاد في الطاقة وهو وضع تفاقم بسبب الارتفاع في أسعار النفط والغاز العالمية.