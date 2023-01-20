عدو الكُتَّاب في العالم العربي: القرصنة أم الكتاب الرقمي أم وسائل التواصل الاجتماعي؟

الكاتب اللبناني، فيصل جلول، اعتبر في حديث لبي بي سي قبيل مشاركته في اجتماع بروكسل أن :"هناك آفة اسمها القرصنة، وأن الكتب العربية ما إن تنتشر حتى تقرصن وتطيح بحق الكاتب وأحياناً بحق دار النشر، وبالتالي تقتل كتاباً مرشحاً للانتشار في مهده".

ويضيف جلول أنه عندما أراد توكيل أحد المحامين لمقاضاة أحد المقرصنين قام بطباعة أكثر من خمسين ألف نسخة من كتابه، متباهياً بتوفيره للجمهور ، قال له المحامي :"احمد ربك أن الشخص الذي قام بقرصنة الكتاب لم يضع إسمه على الكتاب كمؤلِف له محل إسمك".

وجهة نظر أخرى

لكن الناشر صالح البيضاني، رئيس دار نشر (عناوين بوكس) في القاهرة يرى أن :"أحد أطراف هذه المشكلة هم المؤلفون أنفسهم" ويضيف البيضاني في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن :"كثيراً من المؤلفين يسربون نسخة من كتبهم بصيغة (بي دي إف) وهذا يضر بالكتاب"، ويضيف البيضاني، وهو رئيس دار نشر يمنية تعمل من القاهرة أن ذلك :"يضر بالكتاب، فبعض المؤلفين لا يدرك حقيقة أنه يجب عليه تسويق كتابه بطريقة صحيحة ويشجع القراء على اقتنائه بشكل قانوني بدلاً من توزيعه بتلك الطريقة ثم لا يجد الكتاب طريقه للانتشار في منافذ البيع ومعارض الكتب.

طبعة شعبية!

غير أن بعضهم يرجع أسباب القرصنة ليس فقط إلى جشع المقرصنين وطمعهم، ولكن أيضاً إلى تدني القدرة الشرائية لدى عامة القراء في مختلف الدول العربية، إذ يَعتبر بعض المقرصنين أن ما يقومون به هو نوع من الخدمة للقارئ العربي غير القادر على شراء الكتب وذلك من خلال ما يصفه هؤلاء بـ "طبعة شعبية" بدلاً من شراء الكتب الجيدة الطباعة والمصقولة الورق من المكتبات أو منصات البيع الأخرى بأسعار أعلى.

مشكلات أخرى

غير أن القرصنة ليست وحدها المشكلة التي يواجهها الكتاب العربي، فثمة تحديات أخرى تتمثل في منافسة الكتاب الرقمي وطغيان وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً.

أزمة الكتاب العربي كما بات معروفاً لم تعد تتعلق فقط بارتفاع تكاليف الطباعة، وتذبذب أسعار العملات المحلية والعالمية عقب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا بغياب سياسات منظمة للنشر ، فباستثناء الكتب التراثية والمترجمة المسوح بنشر أغلبها فإن ثمة تضييقاً في مساحات الحرية وقيوداً على المؤلفين وازدواجيةً في معايير النشر غير الموحدة لدى الدول العربية أجمع وحتى غير المحددة أو الثابتة في كل دولة عربية على حدة، ما قد يجعل أنه يلزم على الكاتب أن يضع (صيغاً) من كتابه تناسب قائمة المحذورات والممنوعات في كل بلد عربي.

لا مردود من تأليف الكتب

رغم أن بعض الانتاجات الإبداعية كالرواية والدواوين الشعرية تتصدر المبيعات من الكتب أكثر من كتب الفلسفة والاقتصاد والعلوم إلاّ أنها تبدو في المرتبة الثانية من كتب الطبخ والجنس وكثب الإثارة الأخرى إلاّ أن كثيرا من الكتاب والمبدعين لا يزال يتعين عليه أن يدفع لدور النشر للإسهام في تكاليف طباعة كتابه، وذلك مقابل حصوله على نسخ محدودة من الكتاب ، يضطر أحياناً إلى شراء نسخ من كتابه لإهدائها إلى أصدقائه.

تتحدث الشاعرة الأردنية، باسمة غنيم، عن تجربتها لبي بي سي، بعد أن أصدرت ثلاث مجموعات شعرية بقولها :"تعطينا دور النشر جزءًا من كتبنا، وعندما تنفد من لدينا نعود إليها لنشتري كتبنا" وتضيف غنيم قولها :"لا مردود مادياً أو معيشياً من وراء الكتابة، فالكاتب يدفع من جيبه أكثر مما يأخذ".

أزمة الكتاب انعكاس لواقع الأمة

حال الكتاب العربي إذاً هو من حال الأمة العربية من وجهة نظر من الكتاب والمبدعين الذين استطلعت بي بي سي آراءهم بشأن هذه الأزمة، فالكاتب الموريتاني البروفيسور بدي المرابطي الذي يرأس المعهد الأوروبي الأوروبي للدراسات الإبيسمولوجية في بروكسل

يرى من موقعه أن العالم العربي في أغلبه هو :"أقل المناطق الأقل حرية في العالم إذا قرأنا التصنيفات الدولية ، وأن بعض الدول تقترب من كوريا الشمالية ، بل أن بلداناً سلطوية في افريقيا الآن تجاوزت كثيراً في تطورها بلداناً عدة في العالم العربي".

ويعتقد المرابطي أن :"الفاعل الثقافي يمكن أن يبتكر آليات للضغط تسمح بأن يكون الفضاء الثقافي يتمتع بمستوى معين من الوحدة"كما يمكنه "اقناع صانع القرار في البلدان العربية أن الرقابة التقليدية لم تعد مفيدة".

الرقابة ليست حلاً