قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنّ شهر رجب مقدمة لشعبان ورمضان، والثلاثة أشهر كثيفة العطاء، إذ يعظم الناس فيها النظر إلى الآخرين.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أنّ شهر رجب من مواسم الطاعات التي يجب أن اغتنامها في مساعدة الآخرين وإخراج الصدقات.



ودعا مفتي الجمهورية، إلى الإكثار من فعل الخير بكل أنواعه، مشيرا إلى أن المعروف يدخل في قول الله تعالى «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون».



وبيّن أنّ المذاهب الأربعة الفقهية اتفقت على أن النفقة على الفقراء والمساكين أولى من حج وعمرة التطوع، مشيرا إلى أن الأثر على الحج يعود على الحاج وحده، بينما إعطاء الفقراء منفعته متعدية إلى الآخرين.





