لافروف: روسيا ملتزمة بالقانون الإنساني وتتخذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ملتزمة بالقانون الإنساني وتتخذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين.



وأضاف لافروف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن نظام كييف ينتهك القانون الإنساني بشكل فاضح، معربا عن أمله في أن يكون عمل الصليب الأحمر الدولي تجاه أوكرانيا مسؤولا وحياديا.



وأشار إلى أن موسكو تتوقع من الصليب الأحمر الدولي تكثيف الجهود لزيارة الروس المحتجزين في أوكرانيا وحماية حقوقهم، مشيدا بمساهمة اللجنة الدولية في التغلب على الأزمات حول العالم.



وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لضمان وصول الصليب الأحمر الدولي إلى العسكريين الأوكرانيين الأسرى، منوها بأن التعاون بين روسيا و الصليب الأحمر في تطور مستمر.



من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن تسليم حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأسلحة ثقيلة إلى كييف لن يغير شيئا جوهريا وسيزيد فقط المشاكل في أوكرانيا، داعيا إلى عدم المبالغة في أهمية هذه الأسلحة.



وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين- : "ستكون العواقب أكثر سوءا بالتأكيد، لقد قلنا مرارا إن مثل هذه الإمدادات لن تكون قادرة على تغيير أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستضيف مشاكل لأوكرانيا وللشعب الأوكراني".



وأضاف بيسكوف: "لا ينبغي المبالغة في أهمية مثل هذه الإمدادات من حيث القدرة على تغيير شيء ما"، لافتا إلى أن الخبراء يدركون جيدا جميع المشكلات التي تصاحب مثل هذه الشحنات.



وتابع "أن كل هذه الدبابات تحتاج إلى صيانة وإصلاح وغير ذلك، لذا فإن هذا سيضيف مشاكل لأوكرانيا ولن يغير أي شيء من حيث تقدم الجانب الروسي في تحقيق أهدافه".