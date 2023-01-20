إصابة 3 أمناء شرطة فى هجوم مسلح على كمين أبيس

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أكد مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة على إصابة 3 أمناء شرطة، أحدهم فى حالة خطرة، نتيجة هجوم مسلح من أشخاص مجهولين على كمين أبيس الواقع بين حدود محافظتى البحيرة والإسكندرية.

وقال المصدر إن أفراد قوى مشتركة من المحافظتين لتأمين الكمين، تفاجأوا بإطلاق أعيرة نارية عليهم من أشخاص مجهولي الهوية استقلوا ميكروباص انحرف فجأة باتجاههم.

وتم إصابة كل من "حمادة صبحي رمضان أمين شرطة - 38 سنة- مصاب بطلق نارى بالصدر، و"محمود السيد قطب أمين شرطة - 32 سنة- مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وارتجاج في المخ"، و"آخر فى حالة خطرة".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بالإٍسكندرية، ومازالت قوات الشرطة تكثف من جهودها لضبط الجناة الذين لاذوا بالفرار داخل الزراعات.