الداخلية العراقية: القبض على 65 متهما بإطلاق النار بعد نهائي كأس الخليج 25

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على ٦٥ متهما قاموا بإطلاق النار بعد انتهاء مباراة كأس الخليج (25).

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة، أنه "في الوقت الذي وجهت الجهات الأمنية وغيرها نداءات تؤكد على الاحتفال بطريقة حضارية بعيدا عن لغة الهمجية واستخدام العيارات النارية، أصر البعض على الاحتفال بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى إصابة ٢٤ مواطنا في العاصمة بغداد و٣٩ آخرين في باقي محافظات البلاد".

وأضافت الداخلية العراقية، أنه مع تحذير الأجهزة الأمنية في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التصرف المدان، شرعت بإجراءاتها الأمنية وألقت القبض على ٢٧ متهما في بغداد و٣٨ آخرين في باقي المحافظات، حيث سيتم تقديم هؤلاء إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.