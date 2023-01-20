دار الشروق تطرح رواية أيام الرخص الفائزة بجائزة خيري شلبي بمعرض الكتاب

تصدر دار الشروق حديثا، رواية "أيام الرخص" للكاتب حسن الحديدي، ومن المقرر طرحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

فازت الرواية على جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول لعام 2022، ومن حيثيات الفوز: «رواية مكتملة النضج، متماسكة اللغة والبناء، متداخلة الحكايات بسلاسة شديدة ولغة جزلة، تنبئ عن كاتب مهم صاحب تجربة ثرية ونفس روائي حقيقي.

تدور أحداث الرواية في عالم القرية، في زمن مرجعي مرتبط بالعقود الأولى من القرن الماضي، نتابع حركة واسعة بين عدد كبير من الشخصيات، في زمن دوري... لكن البناء قائم على (التقطيع) بعناوين جانبية، مع ولع بالحكايات، والنص التعريفي، وتعدد الروايات عن الواقعة الواحدة».

يعود يحيى الطاهر إلى قريته في مطلع عام 1942 بعد استدعاء عاجل بسبب مرض أبيه الأخير.

وبعد أيام يموت والده تاركا له أرضا ليست في يده، ويكون عليه استردادها.

تلقي الحرب العالمية الثانية بظلالها لتصبح الأوضاع في القرية أكثر تعقيدا مما كان يظن، بينما تشتعل الأحداث في القاهرة مع حصار دبابات الإنجليز لقصر عابدين.

ينشط يحيى مع أهل قريته، ويعتزم إنشاء تعاونية زراعية، ليكون الفلاحون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات؛ لكنهم لم ينتبهوا للفخ الذي يُنصَب لهم، حتى تأتي الضربة مباغتة.

حسن الحديدي؛ كاتب ومترجم مصري، درس اللغة الألمانية وآدابها، ويعمل مدرسا للغة الألمانية في جامعة الأزهر.

يمارس الترجمة الأدبية منذ عام 2005 بعد مشاركته في ورشة للترجمة بين العربية والألمانية بجامعة لايبزيج في ألمانيا.

ترجم عن الألمانية عدة أعمال أدبية، منها: «خبز السنوات الأولى» لهاينريش بُل، «أسطورة السكير المقدس» ليوزِف رُوت، «يعقوب فون جونتن» لروبرت ﭬـالزر، «في مستعمرة العقاب» لفرانتس كافكا، و«الإجراء المتَّبَع» لبرتولت بريشت.