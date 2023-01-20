الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترد على زيارة الوفد الأمريكي بإقامة بؤرة استيطانية جديدة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جوريش جنوب شرق مدينة نابلس، امتدادا للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها.

واعتبرت الوزارة -في بيان صحفي- هذه الجريمة ردًا إسرائيليًا على زيارة الفريق الأمريكي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والأمريكية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

وأكدت الوزارة أن عدم رد الجانب الأمريكي فورًا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال.