 الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترد على زيارة الوفد الأمريكي بإقامة بؤرة استيطانية جديدة - بوابة الشروق
الجمعة 20 يناير 2023 3:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟


النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترد على زيارة الوفد الأمريكي بإقامة بؤرة استيطانية جديدة

وزارة الخارجية الفلسطينية<br/>
وزارة الخارجية الفلسطينية
رام الله - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:12 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:12 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جوريش جنوب شرق مدينة نابلس، امتدادا للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها.

واعتبرت الوزارة -في بيان صحفي- هذه الجريمة ردًا إسرائيليًا على زيارة الفريق الأمريكي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والأمريكية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

وأكدت الوزارة أن عدم رد الجانب الأمريكي فورًا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك