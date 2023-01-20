الخصاونة: الأردن لديه ربط كهربائي مع مصر والسعودية ويعمل على توسيعه

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن بلاده لديها ربطا كهربائيا مع مصر والسعودية، وتعمل على توسعته مع دول الخليج.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للخصاونة اليوم الجمعة، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وأضاف الخصاونة أن الأردن يتجه نحو الطاقة الخضراء في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بهدف أن يتحول الأردن لمركز للطاقة يربط بين العديد من دول المنطقة.

وأشار إلى أن الأزمات التي شهدها العالم في الأشهر الماضية، وخاصة انتشار وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة، تسببت في اختلالات كبرى بالاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذه الأزمات لها أثر تضخمي قوي على اقتصادات العالم، خاصة في الأشهر القليلة الماضية.

ولفت إلى أن الأردن لديه التزام بالإصلاحات الاقتصادية، وشراكات مع الدول العربية والمؤسسات الدولية من أجل المساهمة في تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، مشددا على أن الحكومة الأردنية تعمل خفض البطالة وعجز الموازنة والدين العام باعتبارها أهداف رئيسية يجب تحقيقها.

ونوه الخصاونة بأن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من شأنها الحفاظ على الطبقة الوسطى، والحفاظ على الاستقرار النقدي بما يسمح حرية تحريك النقد الأجنبي للمستثمرين دون أي قيود.

وشدد على أن الأردن كغيره من البلدان تعرض لأزمات نتيجة الأحداث بالمنطقة، بالإضافة إلى المعاناة من موجات النزوح من العراق وفلسطين وسوريا، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يتجاوز 1.35 مليون شخص، مطالبا المجتمع الدولي بالاستمرار بمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللاجئين.