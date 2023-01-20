ارتفاع حالات الانتحار في اليابان خلال 2022 وتسجيل أول زيادة بين الرجال خلال سنوات

أظهرت البيانات الحكومية الأولية في اليابان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الانتحار في البلاد في 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، مدفوعا بأول زيادة بين الرجال في خلال 13 عاما.

وارتفعت الوفيات بين الرجال بواقع 604 حالات إلى 14 ألفا و543، ما أدى إلى تسجيل 21 ألفا و584 حالة انتحار في البلاد بشكل عام، في زيادة بواقع 577 عن العام السابق، بحسب صحيفة جابان توداي.

وفي حين أظهرت البيانات الأولية أن حالات انتحار النساء تراجعت بواقع 27 حالة إلى 7041، فإنها مازالت أعلى بواقع نحو ألف حالة من الأعداد السابقة لجائحة كورونا. وغالبا ما تميل الأرقام النهائية التي تصدر في مارس من كل عام، إلى الزيادة عن الأرقام الأولية.

وارتفعت حالات الانتحار بين العاطلين في 2022 بواقع الضعف تقريبا إلى 1038 شخصا، بينما ارتفعت الحالات بين هؤلاء الذين يعيشون على المعاش أو يعتمدون على إعانات التوظيف بواقع 705 إلى 5347 .

وكانت أكثر الدوافع المذكورة للانتحار هي المشاكل الصحية، حيث أشار إلى هذه الأسباب 11 ألفا و125 شخصا، في أرجع 4214 شخصا أسباب الانتحار إلى المشاكل الأسرية.