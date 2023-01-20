المصري للفكر والدراسات: السوشيال ميديا ساعدت على الانتحار والتنمر

قالت الدكتورة عزة هاشم، الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الأمم المتحدة خاطبت مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخطابات العنصرية عبر تلك المنصات، مشيرة إلى أن المنصات المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا تساعد على الانتحار والتنمر.

وأضافت هاشم، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التخفي خلف مواقع التواصل الاجتماعي يجعلك تبث السموم بدون أي مخاوف، مؤكدًا أن السوشيال ميديا تغذية للعنصرية وخطاب الكراهية، ويجب السيطرة على هذه المنصات.

وأوضحت الدكتورة عزة هاشم، أن الحسابات المزيفة لها تأثير كبير، مؤكدة أن الصدفة الآن تخلق المشاهير والرموز، منوهة بأن بسبب الكراهية حذفت شركة "تويتر" مليون و100 ألف تغريدة خلال 3 شهور.