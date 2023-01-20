روسيا وباكستان تتوصلان إلى اتفاقات بشأن إمدادات النفط

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توصلت روسيا وباكستان إلى اتفاقات تفاهمية بشأن إمداد باكستان بالنفط والمنتجات البترولية الروسية، وفقا لما ذكره نائب وزير الطاقة الروسي سيرغي موتشالنيكف.

وقال المسؤول الروسي في جلسة للجنة الحكومية الدولية للبلدين: "تم التوصل إلى تفاهمات بشأن توريد النفط ومنتجات النفط (من روسيا) إلى باكستان".

كذلك أشار إلى أنه تمت مناقشة جميع القضايا المتعلقة بـ"السيل الباكستاني" خلال اجتماعات اللجنة الحكومية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأمس صرح وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، بأن روسيا وباكستان على استعداد للتوقيع على جميع وثائق الشركة اللازمة لبناء خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني".

وتم توقيع الاتفاقية بين حكومتي روسيا وباكستان بشأن تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز في أكتوبر عام 2015، وتقضي الوثيقة باستخدام المواد والتكنولوجيات والخدمات الروسية.

وتستضيف إسلام آباد في الفترة من من 18 إلى 20 يناير، اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية الباكستانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.