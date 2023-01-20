الكرملين: نراقب عن كثب احتمال إمداد كييف بأسلحة من أمريكا اللاتينية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تراقب عن كثب الوضع فيما يتعلق باحتمال إمداد كييف بأسلحة من أمريكا اللاتينية.



وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم "في يومنا هذا، كل شيء متوقع. ولكن هنا، دعنا نقول، القيود القانونية والشرعية على بعض عمليات التسليم إلى بلدان ثالثة مهمة للغاية، لأن أي عمليات تسليم تخضع لالتزامات معينة لتلك البلدان التي تتلقى معدات عسكرية. لذلك، بالطبع سنراقب ذلك بعناية شديدة "، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان البيان الأمريكي (حول احتمال إمداد كييف بأسلحة روسية من دول بأميركا اللاتينية) كان مفاجئا للكرملين، وما إذا كانت هناك ثقة في الشركاء بأمريكا اللاتينية، قائلا: "لن يخضعوا لما تريده الولايات المتحدة ".



وفيما يخص بإمداد كييف بالدبابات من قبل دول ناتو، قال بيسكوف إن هذا الأمر لن يغير شيئا جوهريا بل سيزيدوا من تعقيد الأمور لكييف: "تسليم الناتو للأسلحة الثقيلة إلى كييف أمر لا يستحق المبالغة في أهميته، فلن يغيروا شيئا جوهريا، لكنهم سيضيفون فقط المشاكل إلى أوكرانيا".



ولفت بيسكوف إلى أن "كل هذه الدبابات تحتاج إلى صيانة وإصلاح وما إلى ذلك وهكذا دواليك، لذا فإن هذا سيضيف مشاكل لأوكرانيا، لكنه لن يغير أي شيء من حيث تقدم الجانب الروسي في تحقيق أهدافه".