الطاقة الروسية: موسكو وإسلام أباد تستعدان للتوقيع على اتفاقيتين للتعاون الجمركي

أعلن ممثل عن وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن بلاده وباكستان تعدان اتفاقيتين في مجال التعاون الجمركي للتوقيع في إطار اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وقال الممثل الروسي -في تصريح لوكالة (تاس) الروسية- "إنه فيما يتعلق بالتعاون الجمركي نتوقع توقيع وثيقتين"، مضيفا أن البلدين حققا بعض التقدم في المحادثات بقطاع النقل وقضايا الطاقة أيضا.

وأشار إلى أنه جرى مناقشة مجموعة كاملة من البرامج من جانب خبراء وسيتم التوقيع عليها من قبل رؤساء اللجنة الحكومية الدولية اليوم.