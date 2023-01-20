وزيرة الثقافة التونسية: ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يجسّد أرقى تجليات التواصل الثقافي العربي

ثمنت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية" حياة قطاط القرمازي " أهمية مبادرة الدكتور " سلطان بن محمد القاسمي " في تكريم القامات الثقافية في الأوطان العربية، ومعتبرة أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يجسّد أرقى تجليات التواصل الثقافي العربي وأكثرها تأثيرا.

وأشارت وزيرة الثقافة التونسية في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في الملتقي بمناسبة تكريم رموز الثقافة التونسية التي أثرت المكتبة الوطنية والعربية بفكرها المستنير إلي دور إمارة الشارقة في تشجيع المبدعين العرب وتحفيزهم على التميّز، فإلى جانب ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي نجد جائزة اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية وكذلك جائزة الشارقة للإبداع العربي- الإصدار الأول وتأسيس بيوت الشعر من ضمنها بيت الشعر بالقيروان.

جاء ذلك وفق بيان صدر مساء اليوم" الخميس" عن وزارة الثقافة التونسية .

من جانبه اعتبر " محمد عبد الله العويس "رئيس دائرة الثقافة بالشارقة أن تأسيس ملتقى التكريم الثقافي تتويج لأواصر الأخوّة وتعزيزها بين تونس والإمارات العربية من خلال الهاجس الثقافي للدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مؤكدا أن الملتقى فرصة لإثبات مدى التقدير والاحترام لجهود القامات الثقافية التونسية التي أسهمت بانتاجها الأدبي الرفيع في إنارة العقل العربي.

وتوج ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي عددا من رجال الفكر والعلم بتونس ، إعترافا لجهودهم في تطوير الفكر العربي .

ونال التكريم كل من إبراهيم شبوح وعلي الشّابي ومحمد صالح بن عمر وعبد العزيز قاسم الذين عبروا عن إمتنانهم لهذا الاعتراف الذي يُتوج مسيرة طويلة من البحث والاجتهاد والسعي لتأسيس ثقافة تونسية وعربية تعالج قضايا الراهن وتثمن مآثر التاريخ والحضارة العربية وتدعم دور الترجمة والنقد لتسمو بفكر المواطن العربي.

ويقام الملتقى برعاية الدكتور "سلطان بن محمد القاسمي" حاكم الشارقة وتحت إشراف " محمد عبد الله العويس" رئيس دائرة الثقافة بالشارقة و" محمد ابراهيم القصير "مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة.