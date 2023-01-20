مياه القاهرة: قطع المياه في بعض المناطق اليوم من 11 مساء ولمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق (منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة) بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو، وذلك اعتبارا من الساعة الـ11 مساء اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة.

وأرجعت الشركة، في بيان منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان اليوم الجمعة، سبب الانقطاع نظراً لقيام جهاز مدينة 15 مايو باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسى ومحابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكى.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.