قومي المرأة يبحث مع مسئولي مصر للسياحة آليات تطوير عمل الفتيات داخل القطاع السياحي

بحث فريق عمل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مع مسئولي شركة مصر للسياحة بالقاهرة، طبيعة عمل المرأة داخلها.



وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم- إلى أن الزيارة تضمنت التعرف علي العقبات التي تواجه المرأة خلال عملها داخل الشركة بشكل خاص وبالقطاع السياحى بشكل عام.



وأوضح أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترحات لتعزيز فعالية إدماج المرأة بهذا القطاع، وبحث سبل تطوير عمل الفتيات داخل القطاع السياحي، والتعرف على السياسات الداخلية الداعمة لعمل المرأة داخل هذا القطاع.



يذكر أن مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" يهدف إلى تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.