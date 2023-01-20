مهرجان عمان السينمائي الدولي يفتح باب المشاركات بدورته الرابعة حتى 30 إبريل المقبل

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان عمان السينمائي الدولي"أول فيلم"،عن فتح باب التقديم أمام الراغبين بالمشاركة في دورته الرابعة، المقرر انعقادها في العاصمة الأردنية (عمان) خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس 2023.

وذكرت إدارة المهرجان -عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"- أن المهرجان يتلقى طلبات الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الرابعة من المهرجان حتى موعد 30 إبريل المقبل، استعداد لإقامة فعاليات المهرجان في أغسطس.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الأفلام التي سيتم اختيارها ستتنافس على جائزة منحوتة"السوسنة السوداء"، إلى جانب جائزة نقدية، على أن يتوافر في الفيلم شروط المشاركة وهي أن يكون تم إنتاجة خلال عامي 2022 أو 2023، ويشترط أن يكون عرضه الأول في الأردن ولا يكون متاح على أية منصة بث.

كما يشترط أن يكون مخرج الفيلم عربيا أول من أصل عربي، باستثناء قسم الأفلام العالمية، وفيما يخص الأفلام العربية الروائية الطويلة لابد أن يكون مدته 60 دقيقة أو أكثر ويشترط فيه أن يكون أول فيلم للمخرج أو كاتب السيناريو أو الممثل، وللأفلام العربية الوثائقية الطويلة أن تكون مدتها 52 دقيقة وأن يكون الأول للمخرج أو للمونتير، ويكون مدة الفيلم 30 دقيقة للأفلام العربية القصيرة و60 دقيقة أو أكثر للأفلام العالمية الأولى.

مهرجان عمان السينمائي الدولي من المهرجانات السينمائية المهمة التي تقام في عمان، حيث يعد المهرجان الأول الذي يسلط الضوء على الإنجازات الأولى في صناعة الأفلام.