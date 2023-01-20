زيلينسكي: نحن ممتنون لألمانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليقا على المساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا لبلاده بالفعل:"نحن ممتنون. أريد أن يسمع الجميع ذلك: نحن ممتنون لألمانيا".

وقدم زيلينسكي أوضح مناشدة حتى الآن بشأن الدبابات وأدلى بعبارات قوية عن تردد ألمانيا في هذه المسألة.

ونقلت شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية عن زيلينسكى قوله في مقابلة تم بثها مساء اليوم الخميس: "إنكم أشخاص راشدون. أنتم محل ترحيب في التحدث بهذه الطريقة لستة أشهر أخرى، لكن هناك أشخاص يموتون في بلادنا كل يوم".

وقال عن دبابات ليوبارد القتالية التي تدرس ألمانيا إرسالها "بلغة صريحة: هل يمكنكم إرسال دبابات ليوبارد أم لا؟ فسلموها إذن"!

وأضاف: "ليس الأمر كما لو كنا نهاجم، إذا كان أي أحد قلقا بشأن ذلك. لن تخترق هذه الدبابات روسيا. إننا ندافع عن أنفسنا".