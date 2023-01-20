تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام النادي الأهلي، في قمة مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي، على استاد القاهرة الدولي مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: «أريد أن نرى مباراة رائعة بين الأهلي والزمالك يوم السبت، وتسود أجواء الحب والروح الرياضية مثلما حدث في كأس السوبر الأخير بالإمارات».

وأضاف رئيس الزمالك: «أتمنى أن تُلعب المباراة لاعب ضد لاعب داخل الملعب، و ربنا يبعد عننا السحرة والمشعوذين».

وتطرق منصور للحديث عن عقود الرعاية، قائلا: «بتكلمني عن التنافس الشريف إزاي، والأهلي بياخد 3 أو 4 مليار فلوس من الشركات الراعية في السنة، يجيب بيهم صفقات بملايين».

وتابع: «الزمالك والإسماعيلي مش لاقيين يأكلوا، والأهلي عنده عقود الرعاية دي كلها وبتدخله مليارات سنويًا، وأنت بتساعده عشان يجيب صفقات ويبقى أفضل مني كده».

وأتم: «الزمالك بيمر بظروف مالية صعبة، وأنا مش عايز أمشي عشان خايف على النادي، واحنا شوفنا السنة اللى بعدت فيها النادي كان خراب إزاي، وفي الـ 10 سنين بتوع عباس مكسبناش غير بطولة واحدة».