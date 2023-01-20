تموين مطروح: وصول كميات كبيرة من زيت الطعام المعبأ للبيع بسعر 35 جنيها

أعلنت المهندسة هند محمود مدير مديرية التموين بمطروح، وصول كميات كبيرة من زيت الطعام المعبأ للبيع بسعر 35 جنيها للزجاجة 800 مللي للمواطنين.



وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، في بيان إعلامي، أن كميات زيت الطعام وصلت إلى المحافظة بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بالفروع التابعة لوزارة التموين، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى نفاذ الكمية تحت إشراف مديرية التموين.



وأكدت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات المتاحة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار، ومواجهة استغلال وجشع بعض التجار ورفعهم للأسعار.