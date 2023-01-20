الأمم المتحدة: وصول قافلة إنسانية إلى منطقة سوليدار في شرق دونيتسك

قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن موظفين إنسانيين بالمنظمة في أوكرانيا نجحوا في الوصول هذا الصباح إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية بالقرب من سوليدار في شرق دونيتسك، وذلك بقافلة إنسانية مكونة من 3 شاحنات لدعم أكثر من 800 شخص لا يزالون في المجتمعات المحيطة بسوليدار حيث حملت القافلة الطعام والماء والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى تم توفيرها من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي.



وأضاف المتحدث -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- أن القتال الأخير في سوليدار وحولها تسبب في دمار واسع النطاق مما ترك السكان الذين ما زالوا هناك في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، لافتا إلى أن هذه هي أول قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات تصل إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أطراف النزاع بحركة القافلة مسبقا من خلال نظام الإشعارات الإنسانية.



وأوضح ليركا أن منظمات المعونة في أوكرانيا التي ينسقها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسعى جاهدة لزيادة عدد القوافل المشتركة بين الوكالات إلى المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أوكرانيا حيث الاحتياجات ماسة ، منوها إلى أنه من المتوقع وصول المزيد من القوافل في الأيام المقبلة.