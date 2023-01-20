روسيا تعزز الدفاعات الجوية حول موسكو وسط مخاوف من هجمات الطائرات المسيرة

قامت السلطات الروسية بنشر منشأت خاصة بمنظومات الدفاع الجوي في العاصمة موسكو وحولها، في أعقاب عدة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت وسط البلاد.

ونشر السكان المحليون صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لرافعات ترفع أنظمة "بانتسير" إلى أسطح المنازل في وسط موسكو، بالإضافة إلى دفاعات تم نصبها في الضواحي الغربية، بالقرب من المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعذر التحقق من هذه الصور من مصدر مستقل.

وتأتي عمليات النشر هذه، بعد أن تعرضت قواعد عسكرية في ساراتوف وريزان، على بعد حوالي 500 كيلومتر (311 ميلا) من العاصمة موسكو، لضربات بواسطة طائرات مسيرة، وفقا لمسؤولين مطلعين ، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقال المسئولون إن الأنظمة الجديدة ستكمل الأنظمة المضادة للصواريخ التي تم نشرها بالفعل حول العاصمة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراء الهجمات على قواعدها، بيد أن كييف لم تعلن مسؤوليتها رسميا.