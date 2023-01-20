المنتخب الكوري الجنوبي يفوز على نظيره السعودي في مونديال اليد

اعتلى المنتخب الكوري الجنوبي لكرة اليد صدارة المجموعة الأولى بكأس الرئيس ببطولة العالم، عقب فوزه على المنتخب السعودي 34 / 23 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول متقدما بفارق خمسة أهداف بنتيجة 17 / 12، واستطاع أن يوسع الفارق في الشوط الثاني لينهي اللقاء فائزا بفارق 11 هدفا.
وفي ذات المجموعة أيضا فاز المنتخب التشيلي على منتخب أوروجواي 34 / 24 اليوم الجمعة في الجولة الثانية.
وأنهى المنتخب التشيلي الشوط الأول متقدما بفارق أربعة أهداف 17 / 13 ، قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني ويوسع الفارق إلى عشر نقاط 34 / 34.
وبهذه النتائج تصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق أربع نقاط أمام المنتخب التشيلي.
فيما ظل المنتخب السعودي بلا رصيد في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام منتخب أوروجواي.