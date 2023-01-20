بيلاروسيا: وصول 3193 أوكرانيا للبلاد منذ مطلع يناير الجاري

أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، اليوم الجمعة، وصول نحو 3193 مواطنًا أوكرانيًا إلى بيلاروسيا منذ مطلع 2023.

وذكرت لجنة الحدود البيلاروسية وفقا لوكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، أن 3 آلاف و193 مواطنًا أوكرانيًا وصلوا إلى بيلاروسيا منذ 1 يناير 2023.

ووفقًا للجنة، وصل 2366 مواطنًا من أوكرانيا إلى بيلاروسيا عبر بولندا و637 عبر ليتوانيا و190 عبر لاتفيا، وأشارت إلى أن إجمالي المواطنين الأوكرانيين في بيلاروسيا منذ 24 فبراير 2022 ، بلغ 77 ألفا و897 مواطنًا، منهم 15 ألفا و890 وصلوا إلى بيلاروسيا مباشرة من أراضي أوكرانيا، فيما جاء 48 ألفا و871 مواطنًا من أوكرانيا إلى بيلاروسيا عبر بولندا و10 آلاف و787 شخصا عبر ليتوانياو 2349 عبر لاتفيا.

وكانت قد افتتحت بيلاروسيا في ديسمبر الماضي، نقطة حدودية جديدة على حدود أوكرانيا، وتم الافتتاح الكبير لنقطة حدودية جديدة في قرية جدن في منطقة راجن جنوب شرق بيلاروسيا.

حضر الحفل النائب الأول لرئيس لجنة حدود الدولة إيجور بوتكيفيتش، ولاحظت لجنة الحدود الحكومية في بيلاروس أن جدن هي مثال على الكيفية التي يمكن بها في الميدان توفير بيئة مريحة لخدمة وحياة موظفي دائرة الحدود.

وتقع مرافق النقطة الحدودية في 18 وحدة مدمجة متعددة الوظائف، ومجهزة بأنظمة دعم الحياة ومصادر الطاقة المستقلة.